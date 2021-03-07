Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

TBMM KİT Komisyonunda sunum yapan Burhan Özcan, “Petrol ve doğalgaz hatlarında kullanılan motorlar artık yerli üretilecek. Alev almaz ‘ex -proof’ motorların üretimiyle alakalı imalatı bitirdik. Şu anda sertifikasyon süreci var, bir ya da iki ay içerisinde tamamlanacak. Sistematik olarak su altındaki hatları bu robotlarla 7 gün 24 saat kontrol altında tutacağız. Bir problem olmadan önce müdahale kabiliyeti kazanıyoruz” dedi. Tank temizleme robotuyla ilgili çalışmaları da anlatan Özcan “Olumlu şekilde ilerliyoruz. Artık tank temizliklerini bu robotlarla yapacağız ve tamamen yerli üretim... Ülkemizin her tarafında hizmet verecek bir BOTAŞ Arama Kurtarma ekibini de geliştiriyoruz. Bin kişilik ekibe 2023’te kavuşacağız” diye konuştu. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz de şunları söyledi: Dijital kontrol sistemlerinde dışa bağımlıyız. Biz de EÜAŞ’ın imkânlarıyla bu sistemi donanım, tasarım, yazılım gruplarıyla yüzde 100 yerli olarak geliştirdik.