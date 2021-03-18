Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları kolaylaştırılırken, ödenekten yararlanma imkânı dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı. Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu. 2020'de 66 milyar lira olan fonun toplam giderlerinin 27 milyar lirasını kısa çalışma ödeneği oluşturdu. Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları doğrultusunda bu ay sona erecek.