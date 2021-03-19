Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Test sürüşlerine katılan AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve daire başkanlarıyla birlikte hızlı tren seti ile Konya’dan Karaman’a geldi.

“Karaman, Türkiye’de YHT’yi kullanan 8. il olacak”

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, hızlı trende test sürüşlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, “AK Parti olarak Karaman’a en büyük hizmetlerimizden birisini daha kazandırmış bulunmaktayız. Hızlı tren test çalışmaları devam ediyor. Test çalışmalarını yerinde incelemek üzere Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz ile birlikte Konya’dan Karaman’a geldik. İnşallah bu yılın Mayıs sonu Haziran ayı başı itibariyle hizmete alınarak yolcu taşımaya başlanacak. Karaman’ımız da bu yüksek teknoloji hizmetinden yararlanmış olacak. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hızlı tren kullanan ülkeler arasında Türkiye dünyada 8. sıradadır. Avrupa da ise 6. sıradadır. Karaman da ülkemizde hızlı trene kavuşan iller arasında 8’ncisi olacaktır” diye konuştu.

Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerinin geçen ay başladığını duyurmuştu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Hatta test sürüşleri aralıksız olarak devam ederken, Karaman Tren Garında da son kontroller yapılarak eksiklikler gideriliyor.