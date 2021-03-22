Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı fahiş zamlar ile gündeme gelen yağ sektörü için yeni kararlar aldı. Bakanlık yıllık 1,2 milyon ton ithalat yapılan ayçiçeği yağında fiyatları düşürmek adına, 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfıra çekti. Sektör temsilcileri alınan kararla ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 15-20 civarında düşüş olacağını belirtti. Bir diğer gelişme ise zeytinyağı sektöründe yaşandı. Buna göre Bakanlık, dökme zeytinyağı ihracatına yasak getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık yetkilileri pandemi nedeniyle ülkelerin zeytinyağı alımlarını artırdıkları ve stok yaptıklarını belirtirken, iç piyasaya yeterli ürün sunulamadığını ve bu nedenle zeytinyağı fiyatlarında artış yaşandığını ifade etti. İhracat kısıtlama kararının 31 Ekim 2021 tarihine kadar olacağı belirtiliyor. Ambalajlı ürün ihracatının ise devam edeceği öğrenildi.

SEKTÖRLER NE DİYOR?

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er “Elimize birkaç bilgi ulaştı ancak henüz netleşmiş değil. Biz yasaklara karşıyız. Bu bilgiler doğru ise Bakanlıkla istişarelerde bulunacağız. Kamuoyuna basın açıklaması yapacağız” dedi. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ise ayçiçeğinde gümrük vergisinin sıfıra çekilmesi ile ilgili olarak "Yerinde bir karar. Yeni mahsul çıkana kadar ülke ihtiyacını karşılamak adına ithalat yapmak durumundayız. Kararın olumlu yansıyacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.