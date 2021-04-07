Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle TÜRSAB üyesi olmayan sitelerden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Akıllı telefonlarla QR kodu kontrolü de öneren turizmciler "TÜRSAB'ın sitesindeki QR kodu ile siteyi karşılaştırın. Şahıs ismine para göndermeyin" tavsiyesinde bulundu. Turizm acente işletmecisi Salih Er "Bu aralar sanal ticaret yoğun. Kopyalanmış sitelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. TURSAB belgesi olmayan bir siteden kesinlikle tatil rezervasyonu yaptırmayın. Geçtiğimiz yıllarda bu olaylar çok yaşandı. İnsanların, belli ücretler ödeyerek rahatlamak için gidecekleri tatil, maalesef otel kapılarında kalarak zehir oluyor" dedi.