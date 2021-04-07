Özellikle TÜRSAB üyesi olmayan sitelerden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Akıllı telefonlarla QR kodu kontrolü de öneren turizmciler "TÜRSAB'ın sitesindeki QR kodu ile siteyi karşılaştırın. Şahıs ismine para göndermeyin" tavsiyesinde bulundu. Turizm acente işletmecisi Salih Er "Bu aralar sanal ticaret yoğun. Kopyalanmış sitelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. TURSAB belgesi olmayan bir siteden kesinlikle tatil rezervasyonu yaptırmayın. Geçtiğimiz yıllarda bu olaylar çok yaşandı. İnsanların, belli ücretler ödeyerek rahatlamak için gidecekleri tatil, maalesef otel kapılarında kalarak zehir oluyor" dedi.
Tatil ararken sahte sitelere dikkat edin
07.04.2021 - 03:47 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tatil dönemi yaklaştıkça sahte internet siteleri de harekete geçti. Türizm acenteleri, birçok kişinin ucuz tatil ilanlarıyla tüketiciyi kandırdığını, sonra o kişilerin ulaşılamadığını hatırlattı.
Etiketler : TÜRSAB,otel,
780552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/780552.aspx
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