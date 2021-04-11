Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

NG Araştırma, Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri 2 bin 178 kişiyle online araştırma platformu, benderimki.com üzerinden kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Ülkemizde gıda israfının geldiği son durum gözler önüne serildi. Katılımcıların yüzde 81'i israf yapıldığını söyledi ayrıca yüzde 27'lik kısım da evlerinde gıdaların israf edildiğini belirtti. İnsanların gıda israfı konusunda genel olarak başkalarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. “Alışveriş için yiyeceklerini bitirmeyi bekler misin?” sorusuna ise katılımcıların sadece yüzde 15’i “Her zaman” cevabını verdi. Aynı soruya “sıklıkla” diyenlerin oranı yüzde 34, “bazen” diyenlerin oranı yüzde 31, “nadiren” diyenlerin oranı yüzde 16 oldu. Yine, “Alışverişte fazladan yiyecek alıyor musun?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 3’ü “her zaman”, yüzde 13’ü “sıklıkla”, yüzde 37’si ise “bazen” cevabını verdi. Sonuçlara bakıldığında insanların yarısının gıda alışverişlerinde ihtiyacından fazla aldığı ortaya çıktı. Tabağa fazla yemek almanın israfı artıran unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.