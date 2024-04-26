Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı

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En iyi işverenler 2024 listesi, açıkalndı. Türkiye'de çalışmaya değer şirketler belli oldu. Great Place To Work'ün Türkiye'nin en iyi işverenler listesi haberimizde...

En İyi İşverenler arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye’nin çalışmak için en iyi şirketleri sıralandı. Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi. İşte o listeş...

TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ İŞVERENLERİ

Çalışma alanımız hayatımızın büyük bir kısmını kaplar.

Günlük hayatımızın büyük bir kısmının işyerinde, işte geçtiğini düşündüğümüzde, iş hayatımızda bulduğumuz anlam, rahatlık ve huzur büyük önem taşıyor.

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite kabul edilen Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye'nin En İyi İşverenlerini duyurdu.

Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. Binlerce çalışana soruldu. 160 bin çalışan fikrini söyledi.

600'den fazla şirketin değerlendirildiği raporda, Çalışan sayısı 1000'i geçen büyük şirketler arasında en iyi 90 şirket yer aldı.

EN İYİ İŞ VERENİ SEÇTİLER

En iyi işveren Hilton seçildi. Hilton'u DHL ve Eitya takip etti.

Çalışan sayısı 500 ila 1000 arasında olan şirketlerde AstraZeneca bir numaralı işveren oldu. Bu şirketi Logo Yazılı ve Tavuk Dünyası takip etti.

Çalışan sayısı 250 ila 500 arasındaki şirketler arasında ilk sırada ABBVIE yer aldı.