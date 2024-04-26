Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En iyi işverenler 2024 listesi, açıkalndı. Türkiye'de çalışmaya değer şirketler belli oldu. Great Place To Work'ün Türkiye'nin en iyi işverenler listesi haberimizde...

 En İyi İşverenler arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye’nin çalışmak için en iyi şirketleri sıralandı. Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi. İşte o listeş...

TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ İŞVERENLERİ

Çalışma alanımız hayatımızın büyük bir kısmını kaplar.

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - 1. Resim

Günlük hayatımızın büyük bir kısmının işyerinde, işte geçtiğini düşündüğümüzde, iş hayatımızda bulduğumuz anlam, rahatlık ve huzur büyük önem taşıyor.

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite kabul edilen Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye'nin En İyi İşverenlerini duyurdu.

Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. Binlerce çalışana soruldu. 160 bin çalışan fikrini söyledi.

600'den fazla şirketin değerlendirildiği raporda, Çalışan sayısı 1000'i geçen büyük şirketler arasında en iyi 90 şirket yer aldı.

EN İYİ İŞ VERENİ SEÇTİLER

En iyi işveren Hilton seçildi. Hilton'u DHL ve Eitya takip etti.

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - 2. Resim

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - 3. Resim

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - 4. Resim

Çalışan sayısı 500 ila 1000 arasında olan şirketlerde AstraZeneca bir numaralı işveren oldu. Bu şirketi Logo Yazılı ve Tavuk Dünyası takip etti.

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - 5. Resim

Çalışan sayısı 250 ila 500 arasındaki şirketler arasında ilk sırada ABBVIE yer aldı.

Türkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pakistan'ın ilk el yapımı animasyon filmi geliyor! Cam İşçisi'nin fragmanı yayınlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 oldu - HaberlerTürkiye'de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 olduÇaykur 1072 işçi alımı başvuruları 26 - 30 Nisan arasında yapılacak - HaberlerÇaykur 1072 işçi alımı başvuruları 26 - 30 Nisan arasında yapılacakNihal Candan'ın yakalandığı Anoreksiya Hastalığı belirtileri ve tedavisi - HaberlerNihal Candan'ın yakalandığı Anoreksiya Hastalığı belirtileri ve tedavisiAhu Tuğba 8 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda durumu ise stabil - HaberlerAhu Tuğba 8 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda durumu ise stabilSPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL oldu - HaberlerSPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL olduSPK Koton Mağazacılık halka arzını onayladı fiyatı 30,50 TL sembolü ”KOTON” oldu - HaberlerSPK Koton Mağazacılık halka arzını onayladı fiyatı 30,50 TL sembolü ”KOTON” oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...