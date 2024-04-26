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Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Martta kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu. Şirket sayılarında 2024 Mart rakamları güncellendi. Peki, kurulan ve kapanan şirket sayıları kaç oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, netleşti.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini duyurdu. Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. İşte istatistikler...

MARTTA KURULAN ŞİRKET SAYISI

Martta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalarak 8 bin 783 oldu.  Şubat ayına kıyasla 10 bin 1'den 8 bin 783'e gerilemiş oldu.

Böylece mart ayında  kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azalmış oldu.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 oldu - 1. Resim

KAPANAN ŞİRKET SAYISI

Mart ayında kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,9 gerileyerek 1678 oldu. Şubat ayında 1949 şirket kapanmıştı.

Kapanan şirket sayısı yüzde 15,6 artış gösterdi.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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