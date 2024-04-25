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Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa borsada keskin hareketler beklenmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa borsada keskin hareketler beklenmiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz karını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa borsa ne olur?

Yüksek faiz oranları, alternatif olarak daha güvenli kabul edilen faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını cazip hale getirebilir.

Bu durumda hisse senetleri gibi riskli varlıkların cazibesi azalabilir ve hisse senetlerinin değeri düşebilir.

Genellikle yüksek faiz oranları, hisse senetleri piyasalarında satış baskısı yaratabilir.

Bu da borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir.

Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde daha az riskli yatırımlara yönelebilir.

Bu durumda hisse senetleri işlem hacmi azalabilir.

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde borsada çok keskin hareket olmayabilir. 

Eğer piyasa faiz oranlarının sabit kalmasını bekliyorsa, borsa üzerinde önemli bir etki olmayabilir. Piyasa zaten bu durumu fiyatlamış olacaktır. 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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