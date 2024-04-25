Borsada geri sayım! Her an 10 bin seviyeleri görülebilir…

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son kapanışını 9.722’den yaparken; 10 bin puana yüzde 2,85’lik marj kaldı. Analistler, TCMB’nin bugün rasyonel politika vurgusunu sürdürmesiyle birlikte hisse senetlerinde yükselişlerin hız kazanabileceğini belirterek, “10 bin psikolojik seviyesi kısa sürede görülebilir. Banka, Holding, Ulaştırma ve Telekomünikasyon sektörleri öne çıkıyor” görüşünü dile getiriyor. Son dakika şirket haberleri, bilançolar ve temettü ödemelerine dair bütün bilgiler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 0,8 artışla 9.722 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bugünkü TCMB kararı öncesinde banka hisselerinde hareketlilik dikkat çekerken; 24 Nisan işlemlerinde Vakıfbank (%10), TSKB (%9,98) ve Halkbank (%9,95) BİST100 kapsamında en fazla değer kazanan hisseler olarak öne çıktı. Öte yandan Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve İş Bankası (C) hisseleri de en fazla para girişi yaşanan hisseler oldu. Borsada bugün itibarıyla 22 günlük ortalamanın da konumlandığı 9400 seviyesinin üzerinde tutunma, güven vermeye başladı.

BORSADA BEKLENTİ POZİTİF

Son dönemde ülke risk priminde gerileme, yabancı girişinin artması ve yeni not artışı beklentilerinin yükselmesiyle birlikte endekste yeni zirve hesaplarının da yapılmaya başladığını aktaran analistler, “Son kapanış itibarıyla 9849 zirvesinin yüzde 1,3 gerisinde bulunuyoruz. 10 bin psikolojik seviyesine ise yüzde 2,85’lik marj kaldı. TCMB’nin rasyonel politika vurgusunun devam etmesi, borsada yeni rekorları da beraberinde getirebilir ve 10 bin seviyesi kısa sürede görülebilir. Burada özellikle Banka, Holding, Ulaştırma ve Telekomünikasyon sektörleri öne çıkıyor” görüşünü dile getiriyor.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

Bu arada borsa şirketleri tarafından yeni iş birliği ve yatırım kararları da gelmeye devam ediyor. KAP’a yapılan son bildirimlere göre;

-Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY); İstanbul Avcılar’da 4 bağımsız bölümü 78,10 milyon TL ile satın alacak.

-ENKA İnşaat (ENKAI); İzmit ve İzmir Rafinerileri için TÜPRAŞ ile 175 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

-Emlak Konut GYO (EKGYO) bu yılın ilk çeyreğinde 6,3 milyar TL tutarında satış yaptığını duyurdu.

-Europower Enerji (EUPWR) Van Gölü Elektrik tarafından gerçekleştirilen ihaleye 2 milyon dolarla en avantajlı fiyatı teklifini sundu.

-Girişim Elektrik (GESAN); Sandeks Enerji ile 2,3 milyon dolar tutarında iş birliği anlaşması imzaladı.

SON AÇIKLANAN TEMETTÜ VE BİLANÇOLAR

-Enka İnşaat; hisse başına brüt 1,25 TL ve net 1,14 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödemenin 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanıyor. Son kapanışını 36,16’dan gerçekleştiren ENKAI’de, buna göre temettü verimliliği %3,46 olarak hesaplanıyor.

-SUWEN Tekstil ise 2023 bilançosunu duyurdu. 2022 yılında 224,20 milyon TL kâr açıklayan SUWEN, geçen yıl 191,60 milyon TL kâr elde etti. Böylece şirketin kârlılığında yıllık bazda yüzde 14,60 oranında gerileme yaşandı.

-Borsada ilk çeyrek bilançoları da gelmeye başlıyor. Bugün TAV Havalimanları Holding tarafından, 2024 yılına dair ilk 3 aylık finansalların açıklanması bekleniyor.