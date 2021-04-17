İstanbul Kapalıçarşı’da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (17 Nisan 2021 altın fiyatları)
17.04.2021 - 17:49 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu.
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783432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/783432.aspx
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