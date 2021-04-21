Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süngerin ham maddesi olan “toluen diizosiyanat” için üreticilere çağrı yapan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç “Yeni yatırım yapılması gerekiyor. Hedeflediğimiz 25 milyar dolarlık üretim için tedarik düzenimizi gözden geçirmeliyiz. Tedarikçilerimizin bu işe girmesi gerekiyor” dedi. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan ise “Peşin paraya bile ham madde bulamıyoruz. İhracat bağlantıları sebebiyle iç piyasada sıkıntı yaşıyoruz. Sünger ham maddesini üretip ihraç eder hâle gelmeliyiz. Ham maddede önce iç piyasa ihtiyacı karşılanmalı” diye konuştu.