Ticaret Bakanı Muş, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Muş, yeni görevine ilişkin olarak, “AK Parti’de siyaset yapanlar için her zaman her türlü göreve hazırlıklı olmak gerekir. Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet adına her zaman her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinden bununla alakalı bilgim vardı, Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonun refahını yükseltmek” dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
21.04.2021 - 12:01 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
784502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784502.aspx
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