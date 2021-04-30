Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 471,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,70 liradan, 3 bin 108 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 129 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 37 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 57 liradan, bin 519 liradan alınan Yarım Ziynet bin 529 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı.