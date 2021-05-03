Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecinde üretim, ihracat, tedarik ve lojistik zincirlerinde aksama yaşanmaması için iş dünyasından yeni talepler geliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; reel sektör için muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla e-Devlet sistemi üzerinden alınabileceğinin duyurulduğunu ancak bazı problemlerin yaşandığını söyledi. İbrahim Burkay "Çok sayıda çalışanın e-Devlet şifresinin olmaması veya sistemi daha önce kullanmamış olmaları ile birlikte, yoğun talep sonrası sistemde yaşanan aksaklıklar da firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. Öte yandan üretim yapan firmaların belirtilen NACE kodlarında yer almaması, üyelerimizin kodlarının sistemde gözükmemesi, kod uyumsuzlukları gibi sorunlar da üretimi sekteye uğratmaktadır" dedi.

Sadece Bursa'da 390 bin sanayi çalışanı bulunduğunu hatırlatan İbrahim Burkay şöyle devam etti: Üretim yapan ve tedarik sağlayan firmalarımızın işlerinin salgın döneminde kolaylaştırılması amacıyla, çalışma izinlerinin e-Devlet yerine, firmalarımızca düzenlenebilmesini talep ediyoruz. Bu düzenleme, kentimizde tedarik zincirinin sorunsuz sürdürülebilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.