Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kesin zam oranı için mayıs ve haziran rakamları beklenecek. Ocak-nisan döneminde enflasyon yüzde 5,45 olarak gerçekleşti. Mayıs ve haziran aylarında 'sıfır' olarak gelse bile, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 5,45 zam kesinleşti. Memurlar ve memur emeklileri ise ocak ayında yüzde 3 toplu sözleşme zammı aldı. Sözleşmede enflasyon farkı taahhüt edildi. Buna göre bu gruptakiler de şimdiden yüzde 2,45 enflasyon farkına hak kazandı. Önümüzdeki iki ay yüzde 1-1,5 arası 'artı' enflasyon bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının yüzde 7'ye varan oranda artması, memur ve memur emeklisinin de yüzde 4'e yakın fark alması öngörülüyor.