Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İstanbul

Kale Grubu iştiraklerinden Kalekim’in halka arzı için pay başına 13,75 -14,75 TL fiyatla 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıya yüzde 68, yurt içi kurumsala yüzde 20, yurt dışı kurumsala yüzde 10, Kale Grubu çalışanlarına yüzde 2 tahsisat ayrılırken, halka arz boyutu ek satışla 509 milyon TL’ye ulaşacak. Yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle şirket satın alma ve yeni fabrika yatırımları planlıyor. Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Kalekim’in borcunun olmadığını ifade ederek, “Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim’in yüzde 30’una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-70’lik kısmı ile yurt içinde, yüzde 30-40’lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları hedefliyoruz” dedi.

KÂRIN YÜZDE 20’SİNİ DAĞITACAK

“Şirketin net kârının en az yüzde 20’sini nakit veya pay olarak dağıtmayı planlıyoruz” diyen Alperat, önümüzdeki dönemde Kale Seramik ve Kale Havacılık şirketlerinin de halka arz edilebileceğini ifade etti. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da yurt içi ve yurt dışında kurulu dokuz fabrikada üretim yaptıklarını belirterek “80 ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. 2020’de satış gelirlerimizi yüzde 37,9 artırarak, toplamda 526 milyon TL’lik satış gelirine ulaştık. Yıllık net kârımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu” diye konuştu.