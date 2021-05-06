Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO), göre tarihin en kötü yılını yaşayan küresel turizm sektörü 2020'yi 1,3 trilyon dolarlık kayıpla kapatırken, Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist sayısı yüzde 69,5 azalarak 15,8 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 65,1 küçülerek 12,1 milyar dolara geriledi. Yapılan bir araştırma ise bu yıl bütün dünyada seyahat etme planlarının arttığını gösteriyor. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners’ın 25 ülkede 3 bin 500’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünüyor. Seyahat etmek isteyenlerin bir takım ön şartı var. Buna göre katılımcıların yüzde 29’u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söylüyor. Her 100 kişiden 17’si de seyahat kısıtlamaları kalktığı anda seyahat edeceğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 39’u pandemi öncesine kıyasla yurt içinde daha fazla seyahat etmeyi planladığını açıklarken, yüzde 49’u da daha az uluslararası seyahat gerçekleştireceğini belirtiyor. Türkiye ve çevresindeki ülkelerdeki (Mısır, Cezayir, Arnavutluk ve Birleşik Arap Emîrlikleri) katılımcılar da bu konuda benzer görüşte. Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerden araştırmaya katılanların yüzde 78’i pandemi öncesine kıyasla yurt içinde daha fazla seyahat gerçekleştireceğini ifade ediyor.

Öte yandan pandeminin oluşturduğu küresel belirsizlik, turizm sektöründe son dakika rezervasyona ilgiyi artırdı. Araştırmaya katılanların yüzde 51'i belirsizlikler nedeniyle daha fazla son dakika rezervasyon yapmayı planlıyor. Yüzde 44’lük bir kesim iptali kolaylaştırmak için daha çok paket tatil rezervasyonunu tercih ediyor. Ancak artan son dakika rezervasyon tercihlerine rağmen; katılımcıların yüzde 47'si ise fiyat avantajlarından yararlanmak için daha erken rezervasyon yapmayı planladığını da dile getiriyor.

Simon-Kucher & Partners Müdürü Öykü Elmas, seyahatlerde daha çok özel araç ve havayolunun tercih edildiğine dikkat çekerek, "Söz konusu tatil olduğunda uçak yolculuklarının yerini özel araçla yapılan seyahatler aldı. Araştırmaya göre Türkiye ve çevresindeki ülkelerdeki katılımcıların yüzde 78’i özel araçla seyahati tercih edeceğini söylüyor. Pandeminin ilk yazı olan 2020 yazında bunun etkilerini ciddi anlamda görmüştük. Türkiye ve yakın bölgesine baktığımızda bu tercihin daha da güçlendiğini görüyoruz" dedi.