Dolar ve altında ise daha yatay bir seyir gerçekleşti. Analistler, teşviklerin devam edeceği beklentisiyle küresel piyasalarda iyimserlik yaşandığını, ancak yükselmeye devam eden emtia fiyatları tarafından enflasyonist baskıların artabileceğini belirtiyor. Bu arada geçen hafta talep toplayan iki şirketin süreci tamamlandı. Penta, 18,4 milyon adet payın satıldığını ve 588 milyon liralık halka arz büyüklüğüne ulaştığını açıkladı. Kalekim'de de 34,5 milyon adet hisse satıldı ve arz büyüklüğü 509 milyon lira oldu.
Borsa 1,5 ayın zirvesini gördü
11.05.2021 - 04:02 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı dolayısıyla işlemlerin 2,5 gün süreceği haftaya yükselişle başladı. Endeks, 1.460 puan ile son 1,5 ayın zirvesini test etti.
Etiketler : bist,borsa istanbul,
789191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789191.aspx
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