Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve altında ise daha yatay bir seyir gerçekleşti. Analistler, teşviklerin devam edeceği beklentisiyle küresel piyasalarda iyimserlik yaşandığını, ancak yükselmeye devam eden emtia fiyatları tarafından enflasyonist baskıların artabileceğini belirtiyor. Bu arada geçen hafta talep toplayan iki şirketin süreci tamamlandı. Penta, 18,4 milyon adet payın satıldığını ve 588 milyon liralık halka arz büyüklüğüne ulaştığını açıkladı. Kalekim'de de 34,5 milyon adet hisse satıldı ve arz büyüklüğü 509 milyon lira oldu.