Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen yılın ilk 3 ayında 217 milyon ton maden üretildiği bilgisini de paylaştı. Maden üretiminde bu yılın hızlı başladığına da dikkati çeken Bakan Dönmez, "2021’in ilk üç ayında maden üretimimiz 306 milyon tonu aştı. İlk üç ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettik. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." dedi.