Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00'de karşılaşacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2024 13:50 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 14:07 - Güncelleme:

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Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ediyor. Merak edilenler arasında ise bugün maç var mı, kimin soruları yer alırken günün karşılaşma programı araştırıldı. Bu akşam hangi maçlar var sorusunun cevabını sizler için derledik.