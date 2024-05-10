Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00'de karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ediyor. Merak edilenler arasında ise bugün maç var mı, kimin soruları yer alırken günün karşılaşma programı araştırıldı. Bu akşam hangi maçlar var sorusunun cevabını sizler için derledik.
Şampiyonluk mücadelelerinde heyecan hız kesmiyorken 10 Mayıs akşamı hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. Taraftarlar takımlarının karşılaşmalarını takip edebilmek için saat kaçta, ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Bugünün mücadeleleri şöyle:
Trendyol 1. Lig
Giresunspor – Ümraniyespor | 17.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Keçiörengücü – Altay | 14.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
TFF 3. Lig Play-Off
Ayvalıkgücü Bld. – 52 Orduspor | 16.00 | TFF Youtube
Efeler 09 Spor – Anadolu Üni | 16.00
Kuşadasıspor – Kütahyaspor | 16.00
Muşspor – Tokat Plevne | 16.00
Almanya Bundesliga 2
Magdeburg – Greuther Fürth | 19.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Paderborn – Hamburg | 19.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Suudi Arabistan Pro
Al Ittihad – Al Ettifaq | 21.00 | Exxen, S Sport Plus, TV 8 Buçuk
Almanya Bundesliga
Augsburg – Stuttgart | 21.30 | Bein Sports 2, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Frosinone – Inter | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen
Fransa Ligue 1
Brest – Reims | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Nice – Le Havre | 22.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
La Liga
Alaves – Girona | 22.00 | S Sport Plus, S Sport, Exxen
Kaynak: Türkiye Gazetesi