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Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00'de karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig&#039;de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00&#039;de karşılaşacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ediyor. Merak edilenler arasında ise bugün maç var mı, kimin soruları yer alırken günün karşılaşma programı araştırıldı. Bu akşam hangi maçlar var sorusunun cevabını sizler için derledik.

Şampiyonluk mücadelelerinde heyecan hız kesmiyorken 10 Mayıs akşamı hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. Taraftarlar takımlarının karşılaşmalarını takip edebilmek için saat kaçta, ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Bugünün mücadeleleri şöyle:

Trendyol 1. Lig

Giresunspor – Ümraniyespor | 17.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Keçiörengücü – Altay | 14.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

TFF 3. Lig Play-Off

Ayvalıkgücü Bld. – 52 Orduspor | 16.00 | TFF Youtube

Efeler 09 Spor – Anadolu Üni | 16.00

Kuşadasıspor – Kütahyaspor | 16.00

Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00'de karşılaşacak - 1. Resim

Muşspor – Tokat Plevne | 16.00

Almanya Bundesliga 2

Magdeburg – Greuther Fürth | 19.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

Paderborn – Hamburg  | 19.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro 

Al Ittihad – Al Ettifaq | 21.00 | Exxen, S Sport Plus, TV 8 Buçuk

Almanya Bundesliga

Augsburg – Stuttgart | 21.30 | Bein Sports 2, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00'de karşılaşacak - 2. Resim

İtalya Serie A

Frosinone – Inter | 21.45 |  S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen

Fransa Ligue 1

Brest – Reims | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

Nice – Le Havre | 22.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

Bu akşamın maç programına göre Trendyol 1. Lig'de Giresunspor ile Ümraniyespor 17.00'de karşılaşacak - 3. Resim

La Liga

Alaves – Girona | 22.00 | S Sport Plus, S Sport, Exxen

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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