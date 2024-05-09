Süper Lig'in yıldızı Rey Manaj'ın talipleri artıyor! Yönetimin teklifleri değerlendirdiği açıklandı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın yıldızı Rey Manaj hakkında konuştu. Uygun, Arnavut oyuncuya transfer teklifleri geldiğini doğruladı.

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor formasıyla bu sezon 18 gol atan Rey Manaj'a transfer teklifleri geliyor. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Manaj hakkında konuştu.

Bülent Uygun'un açıklamaları şöyle:

Rey Manaj için 2-3 takımdan teklif aldıklarını aktaran Uygun, yönetimin şu anda teklifleri değerlendirdiğini bildirdi.

EN İYİ OYUNCU SEÇİLEN YETENEKLİ BİR OYUNCU

"Emre Gökay milli takımda en iyi performans gösteren ve kendi mevkiinde en iyi oyuncu seçilen yetenekli bir oyuncu. Milli takımdaydı ve bugün tekrar geri geldi. Bundan sonraki süreçte de 17 yaşına giriyor. Onu kullanarak gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bireysel antrenman koşuları var. Onlarda onun eğitimine katkı sağlıyor. Transfer konuları yönetimin söyleyeceği bir süreç. Umuyorum ki onun geleceği ve Sivasspor'un menfaatleri için ne olursa onu hayata geçirmeyi istiyoruz. Rey Manaj'a ise 2-3 takımdan transfer teklifi geldi. Yönetim şu anda değerlendiriyor. Burada önemli olan Sivasspor'un menfaatidir. Her şey Sivasspor ile alakalı. Biz yeni sezonla ilgili çok güzel projeler elde edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın"