Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
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Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de 36. haftada görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın programı
Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
SÜPER LİG 36. HAFTA PROGRAMI
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan