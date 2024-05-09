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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig&#039;de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Haberleri

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de 36. haftada görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın programı

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

SÜPER LİG 36. HAFTA PROGRAMI

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan

19.00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Düzenleyen:  - Spor
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