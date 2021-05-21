Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünya bir yandan yenilenebilir enerjiye yönelirken diğer tarafta katı atıkların değerlendirlmesi de devletlerin önünde büyük bir problem olarak duruyor. Türkiye’de günlük çöp miktarı 80 bin ton ancak bunun sadece 45 bin tonu işleniyor. Türkiye’de her yıl geri dönüştürülmesi mümkün atığın 5 milyonu ise çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor. Bu atıkların insan ve çevre sağlığı açısından zararının yanında 1,5 milyar liralık bir ekonomik kayba yol açıyor. Türkiye'de beş biyogaz tesisiyle 11 ilde 18 tesisiyle çöpleri ayrıştıran Doğanlar Holding, Biotrend’in halka arzından elde ettiği gelir ile bu alanda dönüşüme liderlik etmeye devam ediyor. Evsel atıkların yaklaşık yüzde 20'sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan Biotrend tesislerinde temiz enerji ve ısıya dönüştürdüklerini belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Biotrend Enerji ile Türkiye genelinde evsel katı atık ayrıştırma, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili 11 bölgede yatırıma sahibiz. Yurt genelinde İzmir, Balıkesir, Uşak, Sivas, İnegöl, İskenderun, Aydın, Aksaray, Çanakkale, Giresun ve Malatya’da yer alıyoruz. Yüz binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Hâlihazırda 55,8 MW seviyesinde olan kurulu gücümüz bu yıl sonunda 91,5 MW seviyesine ulaşacak. Tesislerimizde; ortalama 4,4 milyon ton atık bertaraf ediyor, dünyadaki karbon salınımının azalmasına da milyonda 2,3 katkı sağlıyoruz” dedi. Doğan, belediyelerin ihalelerini yakından takip ettiklerini yeni yatırımlara yelken açmak istediklerini bildirdi.

"ATIK MİKTARI YETERİ KADAR İŞLENEMİYOR"

Türkiye’de atık miktarının yeteri kadar işlenemediğinin altını çizen Doğan, biyokütle açısından sahip olduğumuz potansiyeli “millî servet” olarak tanımlayarak şöyle konuştu: Türkiye’de kişi başı günlük üretilen çöp miktarı bir kilogram düzeyinde. Toplam nüfusa göre günlük çöp miktarımız ise 80 bin ton. Bu miktarın ne yazık ki sadece 45 bin tonu işleniyor. Bu oranın yüzde 20’sini Biotrend tesislerimizde işliyor, böylece atıkları değerli hâle getirerek sıfır atık, temiz ve kesintisiz enerji hedefinin önünü açıyoruz. Önümüzde çok büyük bir potansiyel söz konusu.

"GERİ KAZANMA ORANI YÜZDE 19"

Çöplerin aynı zamanda bir ham madde olduğunu dile getiren Doğan, “Türkiye’de 2017 yılından 2020’ye kadar geçen süreçte yaklaşık 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. Bu atıklardan 17 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı. Geri kazanım oranı ise yüzde 19 oldu. 2023 hedefi ise yüzde 35. 2018 yılında atık sektöründe 60 bin kişinin de istihdam edilmesi sağlandı. Türkiye’de her sene geri dönüştürülmesi mümkün 6 milyon ton atığın 5 milyon tonu çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor. Bu atıklar, insan ve çevre sağlığı açısından zararının yanında 1,5 milyar liralık bir ekonomik kayba yol açıyor” diye konuştu.

SERAYA HAYAT VERECEK

Davut Doğan, dönüşüm sırasında çıkan enerjiyi tarımda kullanmak istediklerini belirterek “Biyokütle enerjisi üretirken, aynı zamanda ciddi bir ısı buharı da elde ediyoruz. Isı buharını değerlendirmek üzere Malatya ile Sivas’taki tesisimizde seracılık uygulamasına başladık ve başarılı olduk. Bu avantajı diğer tesislerimizde de, özellikle domates yetiştiriciliğinde kullanmak istiyoruz. İzmir ve Bergama’daki tesislerimizde belediyelerin bizlerden bahçe ve bağlarda kullanılmak üzere gübre talebi oldu” diye konuştu.