Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğinin Başkanı Talha Özger "Sektörün üretimde ihtiyacı olan toplam çelik miktarının yüzde 90’dan fazlasını yurt dışından tedarik ediyoruz. Fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde nakledilmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrüklerimizde de yüzde 12 vergi var. Devletimizden beklentimiz, rekabet için en azından bu dönemde vergiyi geçici olarak askıya alması" dedi.