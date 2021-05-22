Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğinin Başkanı Talha Özger "Sektörün üretimde ihtiyacı olan toplam çelik miktarının yüzde 90’dan fazlasını yurt dışından tedarik ediyoruz. Fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde nakledilmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrüklerimizde de yüzde 12 vergi var. Devletimizden beklentimiz, rekabet için en azından bu dönemde vergiyi geçici olarak askıya alması" dedi.
'Ham maddede vergi sıfırlansın'
22.05.2021 - 04:47 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üretici sektörler yeni bir ham madde krizi ile karşı karşıya. Çin hükûmetinin çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13’lük vergi desteğini kesmesi, zaten artış eğiliminde olan ham madde fiyatlarını daha da yukarı çekti.
Etiketler : ham madde,ham madde vergi,
790641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/790641.aspx
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