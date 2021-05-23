Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Tam kapanma sürecinde vaka sayılarını üçte bir oranında düşürmeyi başaran Türkiye, yaz sezonuna güçlü giriş yapmayı hedefliyor. Bütün hazırlıklarını tamamlayan turizm sektörü, gözünü âdeta Rusya’dan gelecek olan karara çevirmiş durumda. Rus hükûmetinin henüz Türkiye’de tatil sınırlamasıyla ilgili net bir kararı olmasa da Rus halkı, sosyal medya üzerinden hükûmete baskı kurmaya başladı. Rusya Turizm İşletmeleri Derneği ve Turizm Federasyonu Başkanı Andrey Fyodorov, sosyal medyadaki tepkilere sessiz kalmayarak Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova’ya bir dilekçe gönderdi. Söz konusu dilekçede turistik işletmelerin temsilcileri, Türkiye başta olmak üzere popüler destinasyonlara uçuş yasağının kaldırılmasını ve tur satışlarına izin verilmesini istediler.

DEVLET HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR

Dilekçede “Vergi ödememiz ve faaliyetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor, ancak bunlar ülkeleri kapatarak para kazanmamıza izin vermiyor. Tamamen normal Covid durumu olan, bizi kabul etmeye hazır ülkeler var, ancak devlet hiçbir şey yapmıyor. İnsanlarımızın çoğu iki yıldır dinlenmedi. Her hafta operasyon merkezinin kararlarını bekliyoruz ve her seferinde aynı yasak kararı tekrarlanıyor. Türkiye’nin kapatılması ve bu güzergâhla ilgili alternatiflerin olmaması, fiiliyatta bu şartlarda çalışamayacağımız gerçeğini ortaya koydu” denildi.

MISIR ALTERNATİF DEĞİL

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da yaptığı açıklamada “Rusya bizim için olmazsa olmaz bir pazar. Turizm için çok önemli bir kaynak. Antalya ve İstanbul özelinde neredeyse yüzde 60’lara yaklaşan bir destinasyon… 1 Haziran’da Rusya tarafının kısıtlamaları kaldıracağı söyleniyor. Ancak durumun ağustos ayına kadar devam edeceği de söylentiler arasında. Şayet böyle bir karar alınırsa Türk turizmine büyük bir darbe vurulmuş olur. Rus halkı Türkiye’den vazgeçmek istemiyor. Ancak hükûmetin aldığı kararlara da uymak durumdalar. Mısır, Türkiye’nin asla alternatifi değil. Bu kararın siyasi boyutu da mutlaka var. İki ülkenin anlaşarak turizm tarafında ortak bir noktada buluşmaları gerekiyor” diye konuştu.

KIRIM'DA FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Rusya basınının gündeminde Türkiye kapalı olduğu için, ‘mecburi destinasyon’ hâline gelen Kırım’dan gelen yoğun şikayetler de var. Fiyatlar rekor düzeyde artarken hizmet kalitesinin düşüklüğü hem haberlerde hem sosyal medyada büyük şikâyet konusu. Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Olga Komkovaya adlı turist, 20 Mayıs’ta Türkiye’ye tatile gitmeyi planladığını ancak uçuş yasağı sebebiyle gidemediğini belirterek “Türkiye’de 10 gün iki kişilik tatil fiyatı 120 bin rubleydi. Kırım’da yurt dışındakilerle aynı ayardaki otellere ise 50 bin ruble fazladan vermek gerekiyor. Diğer otellerde ya normal havuz yok ya da mayıs ayında deniz soğuk. Tam pansiyon ile ilgili de problemler var” dedi. Rus basınına yorum yapan Natalya ve Oleg Morozov adlı kişiler ise Rusya ve Türkiye’deki tur paketi fiyatlarını kıyasladıklarını belirterek “Ağustos ayı için Yalta’da beş yıldızlı otellerde fiyatlar 600 bin rubleden, dört yıldızlılarda 450 bin rubleden başlıyor. Bu, resmen soygun. Türkiye’de ise aynı dönemde her şey dâhil 380-400 bin rubleye beş yıldızlı otelde yer bulmak mümkün” diye tepki gösterdi.

SABIRSIZLIKLA KARARI BEKLİYORUZ

RusTur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasına yönelik takvimin ay sonunda belirlenebileceğini belirterek “Rus turistler, sabırsızlıkla Türkiye’nin haziranda açılmasını bekliyor” dedi. Lomidze, Türk heyetinin dün Moskova’da gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması için istişarelerin sürdüğünü belirtti.

'GÜVENLİ' SERTİFİKA 10 BİNE DAYANDI

Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy “An itibarıyla 9 bin 800’ün üzerinde tesis ve araç, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alınmıştır” dedi. ‘Turizm İçin Güvenlik’ programında konuşan Ersoy, “Güvenli Turizm Programı’mız salgın sonrasında da devam edecek. Çünkü sertifika, standardı artırıyor. Sektör de bunu istiyor. Bütün turizm çalışanlarımız da mayıs sonuna kadar aşılanmış olacak” diyerek turistler için risksiz bir tatil sunacaklarını vurguladı.

LİDER PAZAR KONUMUNDA

Türkiye 2019 yılında 45 milyon 58 bin turist ağırlarken Rusya; 7 milyon 17 bin ile zirvede yer aldı. Pandeminin bütün dünyada turizm sektörünü altüst ettiği 2020’de Türkiye’ye gelen turist sayısı 12 milyon 734 bine gerilerken gönderdiği turist sayısı 2 milyon 128 bine düşen Rusya yine Türkiye turizm pazarında ilk sıradaydı.