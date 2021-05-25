Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün hazırlığı yapanlar ve borçları karşılığında altın almak zorunda olanlar ise yeni seviyelerden oldukça şikâyetçi. Kuyumculara gelen vatandaşlar, “Daha üç yıl öncesine kadar tam altın 800 TL civarındaydı. Şimdi ise aynı fiyata ancak çeyrek alabiliyoruz. Hem fiyatlar arttı hem alım gücü azaldı. Yapacak yok. İmkânlar dâhilinde şartlara uyum sağlayacağız" dedi. Analistler ise kısa vadede ons ve dolarda geri çekilme beklemediklerini, bu sebeple altın fiyatlarında da yakın gelecekte 500 TL’nin destek konumuna geldiğini belirtiyor.