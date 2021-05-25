Düğün hazırlığı yapanlar ve borçları karşılığında altın almak zorunda olanlar ise yeni seviyelerden oldukça şikâyetçi. Kuyumculara gelen vatandaşlar, “Daha üç yıl öncesine kadar tam altın 800 TL civarındaydı. Şimdi ise aynı fiyata ancak çeyrek alabiliyoruz. Hem fiyatlar arttı hem alım gücü azaldı. Yapacak yok. İmkânlar dâhilinde şartlara uyum sağlayacağız" dedi. Analistler ise kısa vadede ons ve dolarda geri çekilme beklemediklerini, bu sebeple altın fiyatlarında da yakın gelecekte 500 TL’nin destek konumuna geldiğini belirtiyor.
Üç yıl öncesinin 'tam' fiyatına 'çeyrek' altın!
25.05.2021 - 03:43 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen hafta ons ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni haftaya 510 TL'ye yakın seviyelerden başladı. Çeyrek altın 830 lira, cumhuriyet altını da 3.390 liradan işlem gördü.
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790989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/790989.aspx
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