Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 sebebiyle bu yıl otel yerine kiralık villaları tercih edenler zirve yaptı. İnternetteki dolandırıcılar da bu eğilimi fırsata çevirerek birçok vatandaşı mağdur ediyor. Siber dolandırıcılar, online rezervasyon sitelerini bire bir kopyalayıp ilanları daha indirimli ve ucuz göstererek tatil planı yapanları dolandırıyor. Sahte siteler üzerinden bir miktar peşinat ya da tatil ücretinin tamamını alan dolandırıcılara bir daha ulaşılamıyor. Bu konuda son dönemde şikâyetler tavan yapmış durumda...

Bitdefender Antivirüs Türkiye Direktörü Alev Akkoyunlu, “İlk başlarda dolandırıcıların web siteleri amatör görünüyordu. Artık resmî web sitelerini kapsamlı bir şekilde kopyalıyorlar ve benzer farklı bir web sitesi adı kullanıyorlar. Sahte web sitelerinde, tipik olarak ‘yaz’, ‘villa’ veya ‘kiralık’ gibi anahtar kelimelerin karışımını içeren ve resmî site gibi görünen adlar bulunuyor. Meşru villaların detayları da genellikle başka sitelerden çalınıyor. Dolandırıcılar, Ege ve Akdeniz’deki popüler tatil beldelerini hedefliyor. Şüphe uyandırmamak için fiyatları da makul aralıklarda tutuluyor ve çok ucuz fiyatlar gösterilmiyor. Bir villa resmî sitede 20.000 TL iken dolandırıcılar aynı villayı 12.000 TL’ye sunuyor. Son zamanlarda giderek artan sayıda kişi, binlerce liraya kiraladıkları villanın gerçekte hiç olmadığını ve rezervasyon yaptıkları web sitesinin ortadan kaybolduğunu fark ediyor. Böylece tatil planları kâbusa dönüşüyor” uyarısında bulundu.

Tatil villalarında boş yer tükeniyor Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde izole tatil tercihinin artması, tatil villalarına da talebi yükseltmişti. Bu sezon da benzer eğilim devam ediyor.

İADE GARANTİSİ OLSUN

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Başkanı Yusuf Gerçeker de “Sosyal medyadaki her reklama inanmayın, tesisin yorumlarını okuyun, gerçek web sitesi olduğunu kontrol edin, iade garantisine göz atın, büyük yüzdeli indirimlere kanmayın” dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu “Ödeme yapmadan önce tesisi arayıp, teyit etsinler. İşletmelerin iletişim bilgileriyle dolandırıcıların verdiği telefon numaraları farklı. Buradan bile anlaşılabilir” şeklinde konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Başkanı Ferit Turgut da “Vatandaşlar, tatil satın alacağı seyahat acentesinin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığının kontrolünü yapsın” ifadesini kullandı.

Tatil ürünlerinde satışlar patladı Uzun salgın tedbirlerinin ardından 1 Haziran’da normalleşme beklentisi güçlendi. Tatile çıkmayı bekleyenler de alışverişlerini artırdı. e-Ticaret’te de tatil hareketliliği başladı.

BOŞ VİLLA BULUNAMIYOR

Önceki yıllarda ortak havuzlu villalar yüksek doluluk oranlarına sahipken pandemi sonrasında özel havuzlu ve oyun odasına sahip villalar çok tercih ediliyor. Yaz dönemi için minimum konaklama süresi beş gece... Yedi gecelik konaklamalar, toplamın %50’sini oluşturuyor. Villalar için en çok tercih edilen bölgeler Kaş, Fethiye, Bodrum, Belek ve Marmaris oldu. Temmuz ve ağustos aylarının bugünden yüzde 95’in üzerinde bir dolulukla geçtiğini belirten Tatildekirala.com CEO’su Ruşen Mat, “Bahçeli, denize yakın, çocuk havuzlu, salıncaklı, kaydıraklı ya da oyun odalı villalar tercih ediyor. Denize, markete ve restoranlara yakın yerler de revaçta” dedi.

VİLLA KİRALARKEN BUNLARA DİKKAT

¥ Banka havalesi ile ödeme yapmaktan kaçının. Kredi kartınızı, emin olunca kullanın.

¥ Bölgedeki benzer villaların fiyatlarını kontrol edin. Kiralamak istediğiniz villa çok daha düşükse ve hemen rezervasyon yaptırmanız isteniyorsa şüphelenin.

¥ TÜRSAB üyesi seyahat şirketi ya da acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptırın. Bilinen web sitelerini ve uygulamaları kullanın.

¥ Mülkün sahibini ve ayrıntılarını öğrendikten sonra araştırma yapın. Google haritalarda adresi doğrulayın. İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

¥ Rezervasyon yaptığınızda size bir sözleşme gönderilmelidir. Bu, tatilin şartlarını belirtir.

¥ Siz kiraladıktan sonra mülkün müsaitlik takviminin güncellenmesi gerekir. Güncellenmiyorsa büyük ihtimalle aynı tarihlerde defalarca defa farklı kişilere kiralanacaktır.