Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19, bir buçuk yıldır etkisini sürdüyor. On binlerce insanın canına mal olan virüs, birçok ülke ekonomisini de zora soktu. Pandemi sebebiyle dükkânlar açılamazken ülkeler arası seyahetler de yasaklandı. Bu tedbirlerin zararı ise maddi açıdan büyük oldu.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), salgından en fazla etkilenen sektörlerden birinin de turizm olduğunu sölyedi. BMDTÖ, 2021'nin ocak-mart aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 183 milyon daha az turistin seyahat ettiğini ve bunun yüzde 83'lük bir düşüşe karşılık geldiğini bildirdi.

EN AZ ZİYARET ASYA'YA

En fazla düşüşün Asya-Pasifik (yüzde 91) bölgesinde olduğunu, bunu Avrupa (yüzde 83), Afrika (yüzde 81), Orta Doğu (yüzde 78) ve Amerika'nın (yüzde 71) takip ettiği kaydedildi. Salgından dolayı 2020'nin turizmde en kötü yıl olarak anıldığını hatırlatan Dünya Turizm Örgütü, sektörde güvenin yavaş yavaş geri döndüğüne vurgu yaptı.

BEKLENTİLER OLUMLU

Sektörün uzmanlarının, mayıs-ağustos döneminde beklentilerini çok az da olsa olumlu yönde güncellediği, aşılama sürecinin pazarda yeni umutlar oluşturduğu ifade edildi. BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili "Taleplerde önemli ölçüde artış var ve güvenin yavaş yavaş yeniden tesis edildiğini görüyoruz. Aşılar, sektörde toparlamanın anahtarı olacak ama kuzey yarımkürede bir toparlanma görmek istiyorsak, testleri daha kolay ve uygun maliyetli hale getirip, iletişim ve koordinasyonu iyileştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan örgütün yayımladığı ankette, uzmanların yaklaşık yarısının turizmde salgından önceki 2019 verilerine 2024'ten önce ulaşılmasını beklemediği görüldü.

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