Mart itibarıyla bir yıllık süreçte konut fiyatları artışında Türkiye ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı görüldü. Onu yüzde 22,1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16,6 artışla Lüksemburg izledi. Pandemide getirilen parasal ve mali teşviklerle dünya çapında gayrimenkul fiyatlarında patlama yaşandı. Verilere göre Türkiye genelinde metrekare ortalama fiyatı 4.150 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6.447 olarak gerçekleşti.
Konut fiyatı en çok Türkiye'de yükseldi
04.06.2021 - 03:22 | Son Güncelleme: 04.06.2021 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank tarafından hazırlanan küresel konut fiyatları endeksi açıklandı.
Etiketler : konut fiyatları,konut kredisi,
792133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/792133.aspx
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