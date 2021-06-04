Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart itibarıyla bir yıllık süreçte konut fiyatları artışında Türkiye ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı görüldü. Onu yüzde 22,1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16,6 artışla Lüksemburg izledi. Pandemide getirilen parasal ve mali teşviklerle dünya çapında gayrimenkul fiyatlarında patlama yaşandı. Verilere göre Türkiye genelinde metrekare ortalama fiyatı 4.150 TL oldu. Bu rakam İstanbul’da 6.447 olarak gerçekleşti.