Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'nin yerli millî kahramanları dünya markası olma yolunda ilerliyor. Bugüne kadar 50’ye yakın firmayla iş birliği yapan yerli çizgi film Kral Şakir 2021 yılının ilk lisans anlaşmasını Hilton Otelleriyle gerçekleştirdi. Hilton'un Türkiye'deki 13 otelinde yer alacan olan çizgi film Karaca ile sofraya, Flo ile ayakkabılara, LCW ile giysilere geliyor. Grafi2000 Prodüksiyon’un Kurucusu Varol Yaşaroğlu pandemi şartlarında çocuklarla pek çok platformda buluştuklarını belirterek “Cartoon Network’de yeni bölümler, Netflix’de ailelerle buluşmamız, Exxen’de filmlerle pandemi boyunca çocuklarla sürekli temas hâlindeydik. Kral Şakir, Buz Devri'nin ardından Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmi. 195 bölümlük kütüphanemiz var. Şu an 6. sezon yayında. 7 ve 8. sezon için de TV'lerle anlaştık. İki tane sinema filmi çektik. Sırada Kral Şakir Geri Dönüşüm var. Eğer sinema salonları açılırsa 4-5,5 milyon izlenme bekliyoruz. Kitap tarafında ise 9. kitabımız raflarda. 400 bin adet baskı yaptık. Bütün bunlar lisans sektöründe de ilk tercih edilen marka olmamızı sağlıyor. Bu yılın başında iki büyük marka Flo ve LCW ile anlaşma imzaladık. Bu iki anlaşma perakende sektöründe Kral Şakir’in gücünü pekiştirdi” dedi. Okulların ilk çeyrekte kapalı olmasına rağmen okul grubunda büyüme yakaladıklarını ifade eden Yaşaroğlu, 2020 yılını kırtasiye kategorisinde ikiye katladıklarının altını çizdi. Yaşaroğlu “2020’nin ilk çeyreğinde 1,2 milyon TL’lik ürün satmışken bu yıl 2,5 milyon TL’lik ürün satışı gerçekleştirdik. Lisanslı okul alışverişinde büyük bir sıçrama yaşadık. Keza yeni kitap ve dergilerimizde de aynı oranda büyüme gözlemliyoruz” diye konuştu.

250 MİLYON LİRA GELİR

2021 yılında geçen yıl yakaladıkları 100 milyon TL’lik lisans gelirini geçmeyi hedeflediklerini belirten Yaşaroğlu şöyle devam etti: İlk çeyrekteki büyümemiz 2020 yılına göre yüzde 30 arttı. Diğer kategorilerle 250 milyon lira gelire ulaştık. Yıl sonu hedefimiz yüzde 40 büyüme. Bunu da yeni kategorilere girerek gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Johnson & Johnson’dan sonra ikinci global anlaşmayı Hilton Otel Grubu ile gerçekleştirdik. Türkiye’deki 13 Hilton otelinde çocuklar ve ailelerine eşlik edeceğiz. Misafirlerimiz karşılama bankosundan kapı kolları ve bilekliklere kadar yerli kahramanlar karşılaşacak. Oda dekorasyonlarımız, kostümlerimiz ve şovlarımız olacak. Otelde çocuğun eriştiği her yerde olacağız. Karaca markasıyla da yakın zamanda lisans anlaşması gerçekleştirdik. Yeni kategoriler açıyoruz ve markaların pandemi döneminde büyümelerine katkı sunuyoruz.

ROTA ORTA DOĞU VE TÜRK CUMHURİYETLERİ

Yerli kahramanlardan oluşan çizgi film sekiz ayrı dilde 18 ülkede gösteriliyor. Lisans acentası Planeta Junior Ülke Müdürü Özlem Civelek “Amacımız yerli markalarımızın Türkiye’de lider konumunu sürdürmelerini sağlamak ve bu başarıyı yurt dışında taçlandırmak. 35 ülke radarımızda yer alıyor. Türk perakendecilerin üretim gücü ve lisans başarısını birleştirerek ihracat pazarımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Orta Doğu’yla birlikte Türk markalarının mağazalarının yer aldığı Türk Cumhuriyetler öncelikli pazarlarımız arasında yer alıyor. LCW ile Irak ve Azerbaycan’a dolaylı ihracat da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yerli çizgi filmlere İngilizce versiyon Dil eğitiminin niteliğinin artırılması çalışmalarını hızlandıran MEB, yeni dönemde yabancı dil derslerine yönelik önemli adımlar atacak.