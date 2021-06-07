Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

ANALİZ

Piyasalar geçen haftayı hareketli geçirdi. Borsa, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı. Borsa endeksi haftayı yüzde 0,76 kazançla, 1.432,93 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 1,15 kazançla 527 liraya, dolar yüzde 1,25 değer kazanarak 8,67 liraya çıktı. Şüphesiz önemli gelişme, faiz tartışmaları oldu. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimi için temmuz ve ağustos aylarını dile getirdi. Ardından TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Erken gevşeme yok" dedi. Sonrasında da mayıs ayı enflasyon rakamları düşüşe işaret etti ve yüzde 16,59 seviyesine geriledi. Gelişmelerle birlikte dolar 8,80 TL ile zirve tazeledi. Ardından ABD kaynaklı haberlerle güç kaybetti. Mevcut durumda;

¥ TCMB politika faizi yüzde 19'da bulunuyor.

¥ TL mevduata stopaj desteği uzatıldı.

¥ Kısa vadeli mevduatlarda, kazanç üzerinden yüzde 5 vergi kesintisi sürecek.

¥ Bu durum banka mevduat getirilerinin, enflasyon üzerinde kalmasında etkili olacak.

¥ TCMB de "faizi enflasyon üzerinde tutacağını" tekrarladı.

¥ Son enflasyon ve politika faizi seviyesi kıyaslandığında da, TCMB için "faiz indirme alanı oluşuyor" gibi görünüyor.

¥ Bunun için haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. Enflasyonda tepe noktanın görülmüş olması önemli...

Dolarda küresel gerilim! Dolarda, ABD kaynaklı gelişmelerin etkisiyle küresel hareketlilik arttı. Başkan Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bunun üzerine ABD para birimi dünyada değer kazandı.

BORSA HEVESLİ, FAKAT...

TCMB verilerine göre son 6 haftada yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yaklaşık 1,2 milyar dolarlık (tahvil ve borsaya) portföy girişi yaptı. Böylece TCMB Başkanı değişimi sonrasında yaşanan çıkışın yaklaşık yarısı geri döndü. Borsa, 1.400 desteğinin üzerinde tutunmayı başarıyor. Gelişmekte olan ülke borsalarına göre daha iskontolu olan BİST'de, ilk olarak 1.460 seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu direncin hacimle aşılması hâlinde, 1.491-1.511 arasındaki GAP (fiyat boşluğu) seviyesi hedef alınabilir.

DOLAR DA ABD'YE BAĞLI

Bu süreçte doların yönünü belirleyecek önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam, beklentinin altında kaldı. 675 bin artış beklenen veri, 559 bin olarak geldi. İstihdamda istenen seviyenin yakanamaması, ABD Merkez Bankasının (FED) "teşviklerde frene basmayacağı" beklentisini kuvvetlendirdi. Bu etkiyle dolar dünyada değer kaybetti. İçeride de o saatlerde 8,75 seviyesinden 8,64'e kadar geriledi. ABD'de mayıs ayı TÜFE verisi de 10 Haziran günü gelecek. Yıllık enflasyonda yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya gerileme bekleniyor. Sonuç olarak küresel makroekonomik veriler karışık seyrini sürdürüyor. Dolar da bu verilere göre yön arıyor. ABD'de faiz artışının de tartışıldığı bir dönemde, dolar/TL'de kısa vadede aşağıda 8,50-8,55 ve yukarıda 8,80 bandında dalgalanma sürecek gibi...

IMF Başkanı Georgieva'dan 'yükselen faiz' uyarısı Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

ZAYIF İSTİHDAM, KUVVETLİ ALTIN!

1.900 dolar üzerinde kalıcı olamayan ons, cuma günü 1.870 dolara kadar çekilmişti. Ancak ABD tarım dışı istihdam verisi zayıf gelince, "teşviklere devam" beklentisiyle ons toparlandı ve 1.891 dolara çıktı. 1.900 dolar hem teknik hem psikolojik direnç olmaya devam edecek. Gram altın ise dolardan beslenerek 520 TL'nin üzerinde tutunuyor.