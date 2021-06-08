Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı" ifadelerine yer verildi.

'Kısa çalışma'nın şartları iyileştirilmeli Perakende sektörünün mevcut durumu, geleceği ve çözüm bekleyen sorunları Perakende Günleri etkinliğinde ele alındı.