Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliğine göre düzenleme, elektronik sistemlerin kurulmasıyla hayata geçirilecek. Satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerinin 2,5 milyon lirayı geçmesi hâlinde satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılması gerektiği düzenlendi. Satışa çıkarılan menkul malın değeri 10 bin lirayı geçmiyorsa katılımcılar teminat vermeyecek, malın değeri 10 bin liranın üzerinde ise teminat verilmesi gerekecek ve teminat olarak para veya teminat mektubu alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması Döviz mevduat hesaplarına yönelik, kur farkı vergisi uygulamasının olacağına yönelik iddialar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla yalanlandı.