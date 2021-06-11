Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bu dönemde;

¥ "Salgın Sosyal Destek Programı" ile ilk fazda ihtiyaç sahibi hanelere biner TL nakdî yardım yapıldı. Bu ödemelerden 2 milyonu aşkın hane faydalandı. İkinci fazda yine 2 milyondan fazla haneye biner lira destek verildi. Üçüncü fazda ise diğer ikisinden yararlanmayan 2 milyonu aşkın hane, biner liralık yardımdan faydalandı.

¥ "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyası ile toplanan ve 2 milyar TL’yi aşan bağışlar, FAZ-3 kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıldı.

¥ 17 günlük tam kapanmada da 2 milyonu aşkın haneye, bin yüzer TL tutarında tek seferlik ödeme yapıldı. Bütün bu programlarla 7 milyon aileye, toplam 10,6 milyar TL destek sağlandı.

1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE EK KAYNAK

¥ 81 ildeki 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına her ay gönderilen kaynak, 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkarıldı. Bu vakıflara toplamda 1 milyar liranın üzerinde ek kaynak aktarıldı.

¥ Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik, 107 bin kişiye 341 milyon TL sosyal yardım yapıldı.

¥ Muhtaç asker ailelerine yönelik, 75 bin haneye 125 milyon TL destek verildi.

¥ Muhtaç asker çocuklarına yönelik, 5546 kişiye 2,8 milyon TL sağlandı.

¥ Öksüz ve yetim yardımı ile, 50 bin kişiye 64 milyon TL sosyal yardım yapıldı.

¥ Şartlı sağlık, gebelik ve lohusalık yardımları ile 1,2 milyon kişiye 476 milyon TL destek verildi.

¥ Şartlı Eğitim Yardımı çerçevesinde 2,6 milyon öğrenciye 730 milyon TL temin edildi.