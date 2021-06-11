Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervi müjdesinden sonra bir müjde de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) geldi. TMSF yönetimindeki Koza Altın, Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyündeki 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervin ekonomiye kazandırılması için yatırıma başladı. Toplam 160 milyon dolar yatırım yapılacak tesiste ilk altın dökümün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. Maden sahası doğrudan 500 dolaylı olarak da 2.300 kişiye istihdam sağlayacak.

"YERİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRECEĞİZ"

Gerçekleştirilen temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Koza Altın Genel Müdürü İsmet Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

"HEDEF 45 TON"

Törende konuşan Bakan Dönmez, yeraltı zenginliklerini değerlendiremeyen ülkelerin sanayilerinin dışa bağımlı hale geleceğine dikkat çekerek “Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ne kadar değerliyse madencilik de o kadar değerlidir. Yer altı kaynağını değerlendiremeyenler sanayide dışa bağımlı olmak zorunda kalırlar. Bizim tek gayemiz sanayimizin ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan karşılamaktır. Bu bölge başta olmak üzere yerin altını üstüne getireceğiz. Geçen yıl Türkiye’de 42 ton altın ürettik. Son 20 yılda toplam üretilen altın miktarı 382 ton. Bunun 76 tonluk kısmı doğrudan ya da dolaylı olarak devlete geldi. Bu yıl 45 ton altın üretim hedefimiz var. 5 yıl içinde ise hedefimiz yıllık 100 ton altın üretmek” dedi.

REZERVİN PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYAR DOLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Mollakara’da uzun arama çalışmaları sonunda piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ile piyasa değeri 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı. Bulunan rezervin 0,92’lik tenör değeri ile Türkiye’deki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip olduğunu anlatan Varank, şöyle devam etti: Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. İlk dökümü 2022 yılı son çeyreğinde yapmak istiyoruz. Hesaplamalara göre ilk etapta altı yıllık ömrü olan bu madende bir yandan da arama çalışmaları hâlâ devam ediyor. Rezerv olarak daha büyük bir potansiyel söz konusu. Bulunacak yeni rezervlerle işletme ömrünün 15-20 yıla ulaşmasını bekliyoruz. Şirketin Kayseri, İzmir, Gümüşhane ve Eskişehir’deki madencilik yatırımları için de toplam 8 teşvik belgesi düzenledik. Başvuru gelmesi hâlinde burası için de teşvik belgesi düzenlenecek.

2023 YILI HEDEFİ 15 TON ALTIN

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Mollakara'nın Koza Altın'ın altıncı üretim tesisi olacağına işaret ederek, Fon yönetiminde bulunan 783 şirket arasında yer alan Koza Altın'ın TMSF dönemindeki beş yılda yüzde 144 büyüdüğünü kaydetti. 2020 itibarıyla Türkiye'nin altın üretiminin beşte birini gerçekleştirerek sekiz ton üretim yapan Koza Altın'ın 2023 itibariyle yılda 15 ton altın üreteceğinin taahhüdünü Enerji Bakanı'na verdiklerini anlatan Gülal "Tesisimizi kuracağımız ruhsat alanımızda bulunan 125 sondaj noktası ile birlikte Ağrı ve Van’daki 16 ruhsat alanında 210 nokta için de vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran ile biten haftada 1 milyar 82 milyon dolar arttı.

Koza, Ağrı’daki altına 300 milyon dolar yatıracak TMSF bünyesindeki en güçlü şirketler arasında yer alan Koza Altın’ın Ağrı Diyadin'e bağlı Mollakara'da altın çıkaracağını ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı hayal ediyoruz. Ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya’dan bir enstitüden rapor bekliyoruz” açıklamasını yaptı.