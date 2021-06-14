Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, 2021 yılı yurtdışı kurban vekalet bedelinin 850 TL, yurtiçinde ise bin 250 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Akalın, yurtiçi kurban bedelini arttırmadıklarını ve geçen yılki fiyat olan bin 250 TL'ye sabitlediklerini söyledi. Akalın, yurtdışındaki fiyatın cüzi bir artışla 850 TL olarak belirlediklerini belirtti.

"Yurtdışında Sudan, Somali, Habeşistan, Uganda, Çad ve Afganistan’da Kurban kesimleri gerçekleştirilecek"

Akalın, hayırseverlerin Vacip Kurban, Adak Kurbanı, Adak Hayvanı, Akika, Şükür Hayvanı ve Ölmüş yakınları için verecekleri kurban vekaletlerinin çoğunluğunu Sudan, Somali, Habeşistan, Uganda, Çad ve Afganistan’da İslami usullere uygun olarak keserek, elde edilen etleri bu ülkelerdeki yetim, fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.



"Yurtiçinde 33 şehirde Kurban kesimleri yapılacak"

Akalın, hayırseverlerin yurt içinde kesilmesi şartı ile bağışladıkları Kurban vekaletlerini 33 öğrenci yurdunun bulunduğu şehirde keserek öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini söyledi. Akalın, kurbanlarını vekaleten İhlas Vakfına bağışlayan hayırseverlerin Kurban vekaletinin kayda geçirilmesinde, kurbanlık hayvanın vekalet sahibi adına alınmasında ve kesim esnasında vekalet sahibinin isminin okunarak kasaba vekalet verilmesine ve diğer hususlara çok hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Hayırseverlerin akıllı telefon, tablet ve masaüstü bilgisayarlardan ihlasvakfi.org.tr adresine girerek online kurban vekaletlerini 4 taksite kadar verebileceklerini belirten Akalın, İhlas Vakfının 0212 451 49 00 çağrı merkezi numarasını da arayarak vekalet işlemlerini yapabileceklerini söyledi.