Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin savunma sanayisine verdiği önem ile birlikte adını devler arasında yazdırması dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Amerika ve Avrupa basını tarafından övgüyle söz edilen Türk SİHA'ları, birçok ülkeye ihraç edilirken, talipleri de artmaya devam ediyor.

MACARİSTAN TALİP OLDU

Libya, Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan SİHA'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor. Tüm dünyanın gıptayla baktığı Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerine son olarak Macaristan talip oldu. Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, Türkiye’nin sadece İHA ve SİHA'larıyla ilgilenmediklerini, diğer ürünlere de ilişkin satın alma seçeneğini düşündüklerini açıkladı.

Son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, Macaristan ve Romanya da bulunuyor.

"GÖZÜMÜZ, TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNDE"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Rus basınından Sputnik'e yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'leri değerlendirdi. "Bu konuda şu anda net bir plan yok" diyen Matis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti.

Matis, "Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde" ifadesini kullandı.

Türk SİHA'larına bir övgü daha: ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Başarıları ile birçok ülkenin dikkatini çeken SİHA'lar, bu kez Alman basınında yer buldu. Alman Die Welt gazetesinde kaleme alınan "Türk SİHA'ları ihracatta nasıl en yüksek seviyeye ulaştı" adlı yazıda, ABD ve İsrail’in pazardaki hakimiyetini Türkiye'nin aldığı kaydedildi.

POLONYA 24 ADET ALDI, ALMANYA VE İNGİLTERE HAREKETE GEÇTİ

Bayraktar TB2 SİHA'larını peş peşe tam 6 ülke ordusuna kattı. Son olarak ise Polonya, 24 adet satın aldığını açıkladı. Bu hamle ile birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar artık Avrupa Birliği semalarında uçacak.

Polonya'nın ardından Almanya ve İngiltere de kendi savunma gücüne Türk SİHA'larını katmak için düğmeye bastı.

SATIN ALAN VE SATIN ALMAK İSTEYEN ÜLKELER

Polonya, Ukrayna, Tunus, Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Libya Türk SİHA'larını satın alan ülkeler arasında yer alıyor. Satın almak isteyen ülkeler ise şöyle: Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan ve Malezya.

İSVİÇRE BASINI: HERKES TÜRK YAPIMI OLAĞANÜSTÜ SİLAHLARI İSTİYOR

İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli SİHA'ların başarılarından övgüyle bahsetti. "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadesinin kullanıldığı haberde, Bayraktar TB2 SİHA'larının Suriye'nin kuzeyinde, Dağlık Karabağ'da ve Libya'da hava egemenliği mücadelesinde karar verici olduğu belirtildi.

Türkiye'nin SİHA üretimiyle uluslararası arenadaki konumuna değinilerek, "Batılı ülkeler Türklerin neredeyse bir ambargo altında ve dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyorlar" denildi. Türk SİHA'larının ABD'nin yanı sıra en önemli savaş uçağı üreticileri olan İsrail ve Çin tarafından da endişeyle takip edildiğine dikkat çekildi.

Türk SİHA'ları sessiz ölüm makineleri SİHA’ların Dağlık Karabağ’da Ermeni güçlerine karşı yürütülen operasyonlardaki rolüne dikkat çekilerek “Yunanistan risk altında mı?” sorusu yöneltildi.