Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde aşılamanın hızlanması, kısıtlamaların kaldırılması ve dış talepteki toparlanmanın etkisiyle ekonominin öncü göstergelerinde yüksek seviyeler görülmeye başlandı. Sınırlamaların azalmasıyla harcamalar artarken güven endeksleri artış gösterdi. Sektörel güven endeksi, haziranda hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 yükseldi. Reel kesim güven endeksi de yüzde 113 ile Haziran’da, Mayıs 2014’ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Kapasite kullanım oranı ise haziranda yüzde 76,6 ile son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dış ticaret dengesi ve üretim açısından kritik öneme sahip ara mallarında da yüzde 79,8 oranına ulaşıldığını bildirdi.

İYİMSERLİK ARTTI

Analistler, son haftalarda yoğun aşılama hareketinin başlaması, sınırlamaların kaldırılması, ihracattaki artış ve turizm tarafından gelen olumlu sinyallerin etkisiyle ekonomide geleceğe yönelik iyimserliğin arttığını belirtti. Salgın sonrası dönemde dünyada ticaretinde Türkiye’nin en önemli lojistik üslerden biri olarak gösterilmesinin iş dünyasına güven verdiğine dikkat çeken analistler, özellikle verilerin bunun bir göstergesi olduğunu, salgının kontrol altında kalmaya devam etmesi durumunda verilerin kalıcılı olacağını söyledi.

HAM MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ

Öte yandan ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Aynı şekilde üç aylık dönemde satış fiyatına ilişkin beklentiler de geriledi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 21,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu ham madde fiyatlarında artış endişesini beraberinde getirdi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,3‘e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 70,9‘a geriledi.

Ham maddeci dışarı satıyor, sanayici zorda! Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri ham madde tedarikinde sıkıntı yaşıyor. Dövizin yüksek ve küresel talebin çok oluşu, içerideki yerli ham madde üreticilerini ihracata yöneltiyor. Sanayici ise ham madde bulamayınca ya üretimi kısıyor ya da bu durumu fiyatlara zam olarak yansıtmak zorunda kalıyor.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.