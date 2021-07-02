Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talep tarafında 1 Ocak-18 Haziran döneminde kartlı harcamalar yüzde 45 artarken, ilk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki artış yüzde 72 oldu, konut satışları da yüzde 6 yükseldi. Bankaların ilk 5 ayda verdiği konut, otomobil ve ihtiyaç kredileri yüzde 26'nın üzerinde artarken TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, son bir yılda 92,6 puandan 113 puana yükseldi. 2021 Nisan ayında sanayi üretimi 2020’nin aynı ayına göre yüzde 66 arttı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı Haziran 2020’de aylık bazda yüzde 66 iken Haziran 2021'de yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesine ulaştı. İstanbul’da bu yılın ilk 4 ayında 8,7 milyar TL’ye yakın yatırım tutarı ile 701 adet teşvik belgesi verildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Tam açılmayı üretimde, istihdamda, ihracatta ve yatırımda ‘tam atılıma’ çevirelim. Planlandığı gibi tam aşılama ile de salgının dönüşüne bir daha imkân vermeyelim” dedi. Dünya çapında yaklaşık 1,5 yıldır ertelenen ihtiyaçların ve yeni normalin getireceği talebin belirleyici olacağı bir 6 aya girildiğini kaydeden Avdagiç, “Sektörlerde pandemi bulutları dağılıyor. Nasıl ki, 16 ay önce pandeminin başında bıçak gibi kesilen bir talep şoku yaşamıştık. Şimdi de bunun tersiyle karşı karşıya kalacağız. Yeni normalin kazananı bu talep patlamasına üretim hatlarıyla cevap verebilen ülkeler olacak. Yani yatırım sezonu başlıyor ve Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiği aşikâr” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret odası üyelerine avantajlı yakıt Aytemiz, Marmaris Ticaret Odası ile imzaladığı anlaşmayla tüm oda üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunacağını duyurdu.