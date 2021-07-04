Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle 2003'ten bu yana ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda TOKİ, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek.

TOKİ, bugüne kadar yaklaşık 5 milyon vatandaşa ev sağladı. Ayrıca, kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, millet bahçeleri, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları, sanayi siteleri ve stadyumların yapımını da gerçekleştirdi.

19 YILDA BÜYÜK KATKI

TOKİ tarafından yapılan projelerde; insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni yaşam alanları oluşturulması hedeflendi.

Şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binalar ve sosyal donatılar kapsamında TOKİ; 27 bin 55 derslikli 1276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480 bin seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binasının aralarında bulunduğu toplam 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti.

192 MİLLET BAHÇESİ TOKİ TARAFINDAN YAPILIYOR

Ülke genelinde 'her şehre en az bir millet bahçesi' hedefiyle hayata geçirilen millet bahçelerinin 192'si TOKİ tarafından yapılıyor. Şehir merkezlerinde yer alan eski stat alanları da TOKİ tarafından milli bahçesi haline getirilerek, yeni yaşam ve depremde toplanma alanları olarak tasarlanıyor.

PANDEMİ TOKİ'Yİ DURDURMADI

İmza attığı büyük yatırımlarla inşaat sektöründe bulunan yaklaşık 200 alt sektöre iş olanağı sağlayan TOKİ, pandemi döneminde de durmadı. Salgına rağmen sağlık şartlarına uyarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten TOKİ, istihdam ve ekonomiye önemli katkılarda bulundu.

TOKİ'den ekonomiye 30 milyar liralık katkı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2020 yılında 31 bini fiilî, 100 bini de kura ile olmak üzere toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.