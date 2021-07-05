Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden başkanlık, 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağladı. Bu kapsamda TOKİ, 1 milyonuncu anahtarı, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan'da düzenleyeceği törenle sahiplerine teslim edecek. 1 milyonuncu konut anahtarının, törene katılımı planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor.

Törende ayrıca Giresun Bulancak, Denizli Bozkurt, Konya İmrenler, Diyarbakır Sur, Kocaeli Dilovası, Burdur Karamanlı ve Kars Sarıkamış’taki 7 bölgedeki TOKİ projelerinde de anahtar teslimi planlanıyor. TOKİ 19 yılda; 1.276 okul, 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, 268 hastane, 97 sağlık ocağı, 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binasının aralarında bulunduğu toplam 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti, 192 millet bahçesini de yapıyor.

TOKİ'den ekonomiye 30 milyar liralık katkı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2020 yılında 31 bini fiilî, 100 bini de kura ile olmak üzere toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

TOKİ'den AVM ve rezidans satışı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul KoruFlorya’daki AVM ve rezidansları satışa çıkarıyor.

TOKİ 6 ülkede yaraları sarıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), son 20 yılda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında milyarlarca liralık projeye imza attı.