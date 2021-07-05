Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi, haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı.

TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı, Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE AYLIK DÜŞÜŞ

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

MEMURLARA YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

Milyonların gözü haziran enflasyonunda Yılın ilk yarısının bitmesinin ardından, milyonların gözü temmuz ayı zammına çevrildi. Geçmiş 6 aylık enflasyon oranında maaş zammı alacak olan emekliler ile toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı verilecek memurlar, pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını beklemeye başladı.

EN ÇOK FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Enflasyon verisiyle Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 51,60'lık artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Fiyatları artış gösteren diğer ürünler ise şu şekilde:

"Elektrikli süpürge yüzde 14,72, makyaj malzemeleri yüzde 14,60, margarin yüzde 10,98, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler yüzde 9,97, bebek arabası yüzde 9,83, ütü yüzde 9,68, parfüm yüzde 9,67, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 9,67, yer ve duvar döşemesi yüzde 9,63, sucuk yüzde 9,56, sıcak içecek makinaları yüzde 9,18, yatak (çift kişilik) yüzde 8,71, salam yüzde 8,51, dana eti yüzde 8,30, her türlü ev temizlik aletleri yüzde 8,07, sosis yüzde 8,02, genç odası takımı yüzde 7,68, tek masa yüzde 7,65, motorin yüzde 7,20."

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan ürünlerin başında yüzde 28,19 ile sarımsak geldi.

Fiyatları düşüş gösteren diğer ürünler ise şu şekilde:

"Patlıcan yüzde 17,63, domates yüzde 15,32, dolmalık biber yüzde 12,24, kabak yüzde 11,43, taze fasulye yüzde 11,35, salatalık yüzde 10,82, çarliston biber yüzde 9,68, sivri biber yüzde 8,97, çilek yüzde 8,50, kıvırcık yüzde 8,05, muz yüzde 7,20, kuru soğan yüzde 6,43, nane yüzde 5,49, dereotu yüzde 5,08, maydanoz yüzde 4,94, roka yüzde 3,72, yeşil soğan yüzde 3,25, yumurta yüzde 1,86, yoğurt yüzde 1,64."

TÜKETİCİ FİYATLARI ARTTI

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında (Yİ-ÜFE) yüzde 42,89 oldu.

Verilere göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,01, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,38 yükseldi.

SANAYİ SEKTÖRÜ

Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,34, imalatta yüzde 45,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,22, su temininde yüzde 28,59 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 3,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,46, su temininde yüzde 0,19 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 33,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,25, enerjide yüzde 41,74, sermaye malında yüzde 31,65 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,56, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57, enerjide yüzde 7,28, sermaye malında yüzde 2,51 artış kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK YILLIK ARTIŞ GİYİMDE

Yıllık en düşük artış yüzde 10,43 ile giyim eşyasında gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 181,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 123,8, ana metaller yüzde 100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış yüzde 0,07 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 0,19 ile su ve suyun arıtılması ve damıtılması, yüzde 0,85 ile basım ve kayıt hizmetleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Gözler enflasyon rakamlarında: Emekli ve memur zammı belli oluyor Ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları 5 Temmuz'da açıklanacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verileri düğümü çözecek.