Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021-2022 yıllarını kapsayacak olan yeni dönemde örnek uygulamalar Trabzon ve Artvin illerindeki bahçeleri de içine alacak şekilde yaygınlaştırılacak. Proje çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Rize ilinin farklı vadilerini temsilen seçilen altı uygulama bahçesinde (toprak örneğine dayalı tarım kireci, çay atığı kompostu, organik gübreleme, budama ve çapalama gibi) örnek uygulama çalışmaları yürüttük. Örnek uygulama bahçelerinde çay atığından kompost yaparak toprağa geri kazandırdık. Yürütülen çalışmalarla başlangıçta çok kuvvetli asit (pH 4,14) karakterde olan uygulama bahçelerini, çay tarımı için de uygun olan orta derece asit (pH 5,51) seviyelerine getirdik. Bütün bu uygulamalar sonucunda üç yılda ortalama yüzde 38 oranında verim artışı sağladık” dedi.

YILLIK 50 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı da “Türkiye’de toplam siyah çay üretimi miktarı 285 bin ton. Doğuş Çay olarak bunun yaklaşık 40 bin tonunu biz karşılıyoruz. Üçü dünyanın en büyük çay fabrikaları arasında yer almak üzere; Rize’de beş adet yaş çay işleme, Ordu’da ise bir adet çay paketleme tesisimiz bulunuyor. Bu tesisler yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip. Çay, bizim işimizin merkezinde. Toprağın sağlıklı şekilde işlenmesi sadece çay üreticileri için değil, ülke için bir öncelik olmalı” diye konuştu.