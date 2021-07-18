Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı’ndan kalkan 434 uçak 70 bin yolcu taşırken, 424 uçak ise 61 bin yolcu ile iniş yaptı. THY’nin toplamda İstanbul Havalimanı’nda 131 bin yolcuya hizmet verdi. Uçaklarda doluluk oranı da yüzde 73,4 oldu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bayram havasında uçuyoruz. Bugün yaklaşık her dakika bir Türk Hava Yolları uçağı gökyüzüne yükseliyor ve bin 364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa’da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz” dedi.

THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs'taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.