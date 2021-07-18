Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücret desteğinin 2021 yılında da devam edeceği duyuruldu.

1,4 MİLYON İŞLETMEYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 9,3 milyon sigortalının faydalanmasının öngörüldüğü destek ile 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor.

Çalışanlar için aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren "Torba Kanun" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016'dan 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin 2021'de de süreceği vurgulandı.

BAKAN BİLGİN DUYURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını bildirdi.

Uygulamayla 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9,3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm iş yerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek bulunmuyor.

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği geliyor Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon’da kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere, devlet 75 lira destek verme kararı aldı.

Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa’da 7. sıraya yükseldi Türkiye’deki asgari ücret Euro bazında Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında düşük kalmasına rağmen asgari ücretin satın alım gücü paritesine bakıldığında (PPS) Türkiye, ABD’nin dahil olduğu 26 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada yer aldı.