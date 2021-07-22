Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileyeceğini ve bu nedenle ÖTV indirimi beklendiğini vurguladı. Palandöken “Yaş sebebiyle çalışamaz duruma gelen okul servis araçları, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerektiği unutulmamalı. Bununla birlikte şahsi aracını da yenilemek, satmak isteyen binlerce vatandaş var. Pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığımız bu dönemde piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı” dedi.

VERGİYLE FİYAT KATLANIYOR

Başta ticari araçlar olmak üzere bütün araçlar yenilenirken yaşanan pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bir defaya mahsus ÖTV indirimi verilmesinin teşvik edici olacağını hatırlatan Palandöken “Artık pandemi etkilerinin hızlı aşılama ile azaldığı bu yeni dönemde binlerce aracın yenilenme zamanı da geldi. Yeni bir araç alınmak istendiğinde vergiler ile aracın fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Bu araçların yenilenmesi, pandemide ekonomik olarak zor günlerden geçen esnafımız için çok daha büyük bir maliyet gerektiriyor. Üstelik araç fiyatları kur nedeniyle son dört yılda yüzde 200 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. Fiyatlar böyle iken, esnafımızın iki yıldır durumu ortadayken, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır” diye konuştu.

BÜTÇE AÇIĞINA NEDEN OLMAZ

ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına olduğuna değinen Palandöken, şöyle devam etti: ÖTV indirimi bütçede açık oluşturarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek, hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak hem sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır. Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşviki ile de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu katkı yapacaktır.

HONDA'DAN ÜRETİME ÇİP MOLASI

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedarikinde yaşanan problem sebebiyle Japonya’daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıklayan Honda, ülkenin güneybatısındaki Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos’ta imalatı durduracak. Üretim boşluğu eylüldeki tatil periyodunda kapatılacak. Japon üretici, Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı Cumhurbaşkanlığı kararıyla elektrikli araçlarda uygulanan özel tüketim vergisi farklı oranlarda artırıldı.