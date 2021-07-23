Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran 2019’da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında yüzde 44 fiziki ilerleme sağlandı. Projenin çevre mühendisi İhsan Gökhan Özbahçali, saatte 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek hattın 153 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Özbahçali “Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor” dedi. Özbahçali, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti. Hızlı tren hattı çalışmalarının Bulgaristan sınırı olan Kapıkule Sınır Kapısı’na kadar geldiğini anlatan Özbahçali “O bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı. Yollar hazırlandı. Ürettiğimiz traversler de ilerleyen dönemde bölgede rayların döşenmesinde kullanılacak” diye konuştu. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak.

Konya-Karaman hızlı treni Mayıs sonunda sefere başlıyor Konya-Karaman hızlı tren hattında hızlı tren seti ile test sürüşleri devam ediyor. Seferlere Mayıs ayı sonu itibariyle başlanması hedefleniyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı hizmete giriyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Artık sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibarıyla projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artık çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Ama Kırıkkale’den sonra Sivas arasını 250 kilometreyle hızla aşıp Ankara’yı Sivas’a kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.