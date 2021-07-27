Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program kapsamında ilk defa gemicilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın teminat mektubu sorunu giderilerek, gemi ihracatı yapması sağlandı. Söz konusu programdan yararlanan Cemre Marin Endüstri AŞ, Norveç’e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yurt dışı teminat mektubuyla firmaların, geçici, kesin ve avans teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını, programla Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya gerçekleştirilen gemi inşa sektörü ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

HACİM 2 KAT ARTABİLİR

Cemre Marin Endüstri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özeroğlu da teminat mektuplarına Avrupa bankası teyidi eklenmesinde yaşadıkları sorununun yeni kontratlar imzalamalarını engellediğini ve birçok talebin diğer Avrupa ülkelerindeki tersanelere kaydığını söyledi.

Özeroğlu, “Bu bir ilk. Biz artık bu programla gemi inşa sektörü olarak ihracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz” dedi. Salgın nedeniyle duran yatırımların yeniden hareketlendiğini, sektörün çevreye duyarlı ve yeni teknoloji gemilerde uluslararası arenada gün geçtikçe söz sahibi olduğunu bildiren Özeroğlu, Türk tersanelerinin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine işaret ederek, “Bu paket sektöre çok büyük ivme kazandıracak ve ülkenin ihracat kazanımları da artacak. Türk Eximbank programıyla birlikte yurt dışındaki birçok işi çok daha rahat Türkiye’ye getirerek gemi ihracat hacmimizi artırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar katkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde 2021’in ilk altı ayında 60 hurda geminin geri dönüşümü ile ekonomiye 157 milyon dolar katkı sağlandı.