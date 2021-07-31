Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, enerji alanında önemli hamleler yapmak için bir adım daha attı. Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i yeni hedefi Türkali-4'te" ifadelerine yer verildi.

TÜRKALİ-1'DE ÇALIŞMALAR 77 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti.

İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı.

28 MAYIS'TA TÜRKALİ-3'TE SONDAJA BAŞLAMIŞTI

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisinin 28 Mayıs'ta ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığı duyurulmuştu.

KARADENİZ'DE 540 MİLYAR METREKÜP KEŞİF

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

'Kanuni' ilk sondaj için yola çıktı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını bildirdi.

Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfi amacıyla sürdürülen çalışmalarda bir süredir Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Kanuni Sondaj Gemisi, bu gün itibariyle limandan ayrılarak Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti.